Odunpazarı Belediye Meclisi Eylül ayı toplantıları başladı

Kazım Kurt’un başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı söz alan AK Parti Meclis Üyesi Adem Kara ve MHP Meclis Üyesi Mustafa Ünal’ın sorularını cevaplayan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, her iki iddianın da asılsız olduğunu söyledi. Asılsız iddialar ile kendisinin ve Odunpazarı Belediyesinin yıpratılmak istediğini belirten Başkan Kurt, partilerinde kirli oyunlara yer olmadığını belirtti.

Özel kalem müdürlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre İçişleri Bakanlığı tarafından atandığını aktaran Başkan Kurt, "Biz, bu kişiyi özel kalem müdürü olarak atamak istiyoruz deriz, onlar gerekli araştırmayı yapar. Atanmasında bir sakınca olup olmadığına dair bize yazı gönderir ve göreve başlatırız. Özel kalem müdürümüz için de bu prosedür işlemiştir. Devlet memuru olmasına engel bir suçu ya da sabıkası olmadığı anlaşılmıştır ki İçişleri Bakanlığı atama yapmıştır ve 4 senedir de görevi sürdürmektedir. Odunpazarı Belediyesinde herhangi bir terör örgütüne mensup olduğu düşünülen bir kişi çalışıyor ise ve bu biliniyor ise her güvenlik gücü, yargı organı, kolluk gücü derhal gelip bu görevini yerine getirmelidir. Belediye başkanının herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Devlet memuru ya da kadrolu işçi olmuş bir kişinin işten atılmasının prosedürleri vardır. Bu iş öyle basit bir iş değildir. Kazım Kurt’un ve ya Odunpazarı Belediyesinin teröre en ufak desteği olduğunu iddia eden de gelsin hesabını sorsun. Benim, alnım açık, her konuda hesap vermeye hazırım. Biz, 4 yılda bu hesabı vere vere geldik. Yargı bu durumla ilgili gereğini yapacaktır" diye konuştu.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 10 adet gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddeleri oybirliği ile ilgili komisyonlara gönderildi. Odunpazarı Belediyesi Meclis Toplantısı’nın bir sonraki oturumunun 7 Eylül tarihinde saat 17.30’da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.