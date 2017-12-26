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26 Aralık 2017 15:24

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu ’Perde’ diyecek

Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü, 2017-2018 sezonunun yeni oyunu olan Ortak Bölenlerin En Büyüğü (OBEB) 28 Aralık Perşembe Günü perde diyecek.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu ’Perde’ diyecek

26 Aralık 2017 15:24


Odunpazarı Belediyesi Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde saat 20:00’de prömiyerini yapacak olan OBEB, Yiğit Serdemir tarafından kaleme alındı. Kıvanç Pehlivanoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı OBEB’in dekor tasarımını Anıl Ateş Işık, kostüm tasarımını Çiğdem Yumurtacı, müziğini ise Serhat Demirtaş üstleniyor. Bir psikolog ve yardımcısı tarafından psikodrama yöntemiyle dört kadının istenilen insanı oluşturma yolunda yönlendirilmelerini işleyen OBEB, bir komedi oyunu. Kim Bu OBEB? sorusu ile seyirciyi baş başa bırakacak olan oyun, Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nün bu sezondaki ikinci yeni oyunu olacak.


Öte yandan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, OBEB ve diğer oyunları ile Eskişehirli sanatseverler için her perşembe ve cumartesi günleri Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde perde açacak.




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