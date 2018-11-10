Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, 80'inci ölüm yıldönümü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Odunpazarı Belediyesi bahçesinde düzenlenen anma törenine; Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel katıldı. Belediye bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gelen personel, saat 09.05'te sirenler eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından belediye personeli, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Süzen, günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından Defne Polat, Can Bedir, Doğukan Karataş ve Aslı Üstüner, şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal'i Düşünüyorum adlı şiirini ve Andımız'ı okudu. Anma sonrasında belediye personeli, Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, aynı saatte Valilik Meydanında Atatürk'ü anma programına katıldı.