Odunpazarı Belediyesi Atilla Taş'ı misafir etti

Odunpazarı Belediyesi ve Kent Konseyi, bu kez Atilla Taş ve tek kişilik komedi oyunu Antidepresan'ı misafir etti.

Ünlü sanatçı Atilla Taş, tek kişilik gösterisi ‘Antidepresan' ile Eskişehirliler ile buluştu. Etkinlik, Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleşti. Gösteriyi Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ile çok sayıda Eskişehirli izledi. 'Şöhretin karanlık yüzü ne kadar komik olabilir? Sosyal medya ilişkileri ve hayatlarımızı ne kadar etkileyebilir? Kadınlar ve erkekler ne kadar farklılar? İlişkiler neden bu kadar tuhaf?' gibi sorulara edebi ve komik cevapların verildiği Antidepresan'da, Atilla Taş yaşadığı olayları mizahi bir dille anlattı. Gösteri süresince kahkahaların yükseldiği salonda, gösteri izleyicilerden tam not aldı.