Odunpazarı Belediyesi camileri ve cem evini ilaçladı

Vatandaşların gönül rahatlığıyla ve huzur içinde ibadet edebilmeleri için çalışan Odunpazarı Belediyesi, camilerde ve cem evinde ibadet alanları, kalorifer daireleri, tuvaletler ve lavabolar da dahil olmak üzere tüm kapalı alanlarda, bakterilere karşı dezenfektan işlemi, haşerelere karşı da ilaçlama çalışması yapıyor. En son Büyükdere Mahallesi'nde bulunan cem evi; Reşadiye, Gökmeydan, Cevdet Duru, Kurtuluş, Cunidiye ve Kurşunlu Külliyesi camilerinde ilaçlama çalışmaları yapan ekipler, çalışmaların belirlenen periyotta gerçekleştirileceğini belirtti.

"Halk için çalışmaya devam edeceğiz"

Odunpazarı Belediyesinin sosyal demokrat, halkçı ve laik bir anlayışı benimsediğini kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bu nedenle de tüm dini inançlara eşit yaklaştıklarını söyledi. Vatandaşların gönül rahatlığı ile dini vecibelerini yerine getirebilmesi için ibadethanelerde dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Başkan Kazım Kurt, “Halk için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.