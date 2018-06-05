Odunpazarı Belediyesi çevre çalışmaları

Gerçekleştirdiği Dünya Saati, geri dönüşüm eğitimleri, atık pil ve atık yağ toplama kampanyaları, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi); Barış, Özgürlük, Adalet ve Kardeşlik Ormanları gibi etkinliklerle Odunpazarı Belediyesi, EBYS ve gerçekleştirdiği tasarruf çalışmaları ile 2017 yılı verilerine göre 117 bin ağacı kesilmekten kurtardı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un yönetime seçildiği 2015 yılından günümüze kadar 407 bin metre kare alan ağaçlandırılırken, gerçekleştirilen tasarruf çalışmaları ile 38 bin 180 megawatt saat enerji, 16 bin ton petrol ve 275 bin ton da su tasarrufu yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen atık yağ toplama çalışmaları ile 310 ton bitkisel atık yağın geri dönüşümü sağlanırken, 350 milyon ton suyun kirlenmesi engellenerek biyodizel üretime katkı sağlandı. Odunpazarı Belediyesi atık pil toplama çalışmaları ile 6 bin 5 kg atık pil ve batarya toplayarak 2 milyon 669 bin ton toprağın kirlenmesi önledi. Elektronik atıkları da toplayan Odunpazarı Belediyesi, 2 bin 28 kilo elektrikli-elektronik atığı lisanslı bertaraf tesislerine göndererek ülke ekonomisine katkı sağladı.

“2 bin 930 kişiye çevre eğitimi verildi”

Tüm bu çalışmalar yapılırken Çevre eğitimleri de unutulmadı. Odunpazarı Belediyesi tarafından 2 bin 930 kişiye çevre eğitimi verildi. Odunpazarı Belediyesi sokakta yaşayan hayvanları da unutmadı. Hayvan Hakları Federasyonu, Berberler ve Kuaförler Meslek Odası, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü gerçekleştirdikleri kampanya ile60 kg jilet atığı toplayarak sokakta yaşayan hayvanların zarar görmesini engelledi.