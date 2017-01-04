Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 13:41

Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor

04 Ocak 2017 13:41

Odunpazarı Belediyesi, karla mücadele etmeye devam ediyor.
Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler bir taraftan da devam eden kar yağışı nedeniyle de kar küreme ve buz kırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.
Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile okullar, hastaneler, camiler, huzur evleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediyor. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken kar ile oluşan buzlanma, ekiplerin çalışmaları sayesinde önleniyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına devam eden ekipler, diğer taraftan da mahallelerde biriken kar kütlelerini temizliyor.
Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunlarını, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası’na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -4°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç