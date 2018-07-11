Sorunsuz bir üst yapı için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Erenköy Mahallesi’nde yol yapım ve onarım çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Sümer Mahallesi genelinde 40 sokakta başlatılan çalışmalar kapsamında, Öztaş, Altınova, Yaylayolu, Türkalp, Demirözü, Yenibaşak, Lalegül, Yeşilçimen, Çınarlık, Karanır, Çelikız, Aydıntan, Giresun, Galip, Uzay, Oğuzalp, Alaçınar, Şantiye, Öncüer, Güzelcan, Aklar, Yazarlar, Şanlısoy, Aylak, Gürkaynak, Aykan, Kavaklıdere, Koç, Gezginler, Paşadayı, Kırbaşı, Çeşme Yolu, Ulussever, Yıldızeli, Yavuzer, Lefke, Yenisu, Erişenler, Bağlık, İtfaiye Sokakta ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmaları yapacak. Erenköy Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Erenköy Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, mahallelerinin alt yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.

“Ekipler yaz boyunca çalışacak”

Odunpazarı’nda sorunsuz bir üst yapıyı hedeflediklerini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, bu nedenle yaz boyunca Fen işleri Müdürlüğü ekiplerinin Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan mahallelerde yol yapım ve onarım çalışmaları yapacağını söyledi. Mahallelerdeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Kazım Kurt, çalışmalar tamamlandığında da soğuk hava ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gören üst yapının tamamen onarılacağını vurguladı.