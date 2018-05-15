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15 Mayıs 2018 13:34

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışması

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 71 Evler Mahallesi, Vadişehir ve Ihlamurkent Mahallelerinin ardından Yenikent Mahallesi’nde asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışması

15 Mayıs 2018 13:34


Yenikent Mahallesi genelinde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Verda, Necdet Yıldırım, Gözeler, Ihlamurdere, Sevilenler, Özten, Kozalak, Aknergis, Beyaz Orkide, Lavanta, Dilmen, Mazı ve Nartanesi Sokaklarında ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmaları gerçekleştirdi.


Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için Yenikent Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çalışmaların gerçekleştirildiği sokakları gezdi. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, ekiplerle görüşerek bilgi aldı.


Yenikent Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen ekipler, çalışmalar tamamlandığında Yenikent Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.




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