Yenikent Mahallesi genelinde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Verda, Necdet Yıldırım, Gözeler, Ihlamurdere, Sevilenler, Özten, Kozalak, Aknergis, Beyaz Orkide, Lavanta, Dilmen, Mazı ve Nartanesi Sokaklarında ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için Yenikent Mahallesi’ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, çalışmaların gerçekleştirildiği sokakları gezdi. Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Kurt, ekiplerle görüşerek bilgi aldı.

Yenikent Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyleyen ekipler, çalışmalar tamamlandığında Yenikent Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.