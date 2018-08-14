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14 Ağustos 2018 13:47

Odunpazarı Belediyesi galerileri bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak

Odunpazarı Belediyesine bağlı galeriler, Kurban Bayramı’nın 2.

Odunpazarı Belediyesi galerileri bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak

14 Ağustos 2018 13:47

gününden itibaren ziyaret edilebilecek.


Odunpazarı Belediyesi, bayram tatili için Odunpazarı’na gelenlere bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir’de kalanlara da önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkânı sunuyor. Galeriler, bayram tatili boyunca arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Galerileri gezmek isteyen vatandaşlar, bayramın ikinci gününden itibaren Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi ve Çağdaş Sanatlar Galerisi’ni gezebilecek. Galeriler, 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.




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