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07 Eylül 2018 14:25

Odunpazarı Belediyesi iklim için ses verdi

Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi, iklim değişikliğine ve Alpu’da yapılmak istenen kömürlü termik santrale dikkat çekmek adına "#İklimİçinSesVer" diyerek bisiklet turu düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi iklim için ses verdi

07 Eylül 2018 14:25


“Odunpazarı İklim İçin Ses Veriyor” adı ile düzenlenen etkinlik 8 Eylül’de Odunpazarı Meydanı’nda başlayacak. Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu ve Çevre Çalışma Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte iklim değişikliğine ve Alpu’da yapılmak istenen kömürlü termik santrale dikkat çekmek için bisiklet turuna çıkılacak. Farkındalık oluşturmak için tertip edilen etkinlik için “Bisikletini al, pedallayanlara katıl! İklim hareketinin sesi yerden yükselir” çağrısı yapıldı.


Vatandaşlara “Kentlerimiz, gezegenimiz ve geleceğimiz için; Odunpazarı’nda bisikletini kap, iklim için ses vermeye gel” çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, termik santral tehdidine karşı Eskişehir’in harekete geçme zamanının geldiğini vurguladı.




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