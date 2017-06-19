Odunpazarı Belediyesi kışın yıpranan asfaltları onarıyor

İlçe geneline sıkıntı yaratan bölgeler Fen İşleri ekipleri tarafından tespit edilerek, asfalt yama çalışmaları yapılıyor. Sümer, Deliklitaş, Kurtuluş, Vişnelik, Osmangazi, Akcami, Orta, Büyükdere ve Dede Mahallelerinde asfalt yama çalışmaları yürüten ekipler, Osmangazi Mahallesindeki çalışmalarında sona geldi. Günde 150 ton asfalt yama yapan Ekipler, diğer 8 mahallede çalışmalarına devam ediyor.

“Osmangazi tamam diğer mahallelerde çalışmalar devam edecek”

Yoğun kar yağışının ardından asfaltı zarar gören güzergahlarda gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını belirten yetkililer, asfalt yama çalışmaları ile bölgenin tüm üst yapı sorunlarına müdahale ettiklerini söyledi. Bu kapsamda 9 mahallede çalışma yürüttüklerini kaydeden yetkililer, Osmangazi Mahallesindeki çalışmaların sona erdiğini ifade etti. Yetkililer, diğer mahallelerde ise çalışmaların devam ettiğini vurguladı.