Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 15:25

Odunpazarı Belediyesi kışın yıpranan asfaltları onarıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kış aylarında çeşitli nedenlerle yıpranan asfaltların yamalama işlemini gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi kışın yıpranan asfaltları onarıyor

19 Haziran 2017 15:25


İlçe geneline sıkıntı yaratan bölgeler Fen İşleri ekipleri tarafından tespit edilerek, asfalt yama çalışmaları yapılıyor. Sümer, Deliklitaş, Kurtuluş, Vişnelik, Osmangazi, Akcami, Orta, Büyükdere ve Dede Mahallelerinde asfalt yama çalışmaları yürüten ekipler, Osmangazi Mahallesindeki çalışmalarında sona geldi. Günde 150 ton asfalt yama yapan Ekipler, diğer 8 mahallede çalışmalarına devam ediyor.


“Osmangazi tamam diğer mahallelerde çalışmalar devam edecek”


Yoğun kar yağışının ardından asfaltı zarar gören güzergahlarda gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını belirten yetkililer, asfalt yama çalışmaları ile bölgenin tüm üst yapı sorunlarına müdahale ettiklerini söyledi. Bu kapsamda 9 mahallede çalışma yürüttüklerini kaydeden yetkililer, Osmangazi Mahallesindeki çalışmaların sona erdiğini ifade etti. Yetkililer, diğer mahallelerde ise çalışmaların devam ettiğini vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
20
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:11
  • İkindi :17:09
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!