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Odunpazarı Belediyesi mola vermiyor

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, tüm ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Büyükdere Mahallesi'nde yol ve kilittaş çalışması yapıldı. Ayrıca ekipler; Çelebizade, Gülersoy ve Binnur Sokakta çalışma yürüttü.


İlçe genelinde belirlenen takvime göre yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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