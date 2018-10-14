Odunpazarı Belediyesi mola vermiyor

Odunpazarı Belediyesi merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Büyükdere Mahallesi'nde yol ve kilittaş çalışması yapıldı. Ayrıca ekipler; Çelebizade, Gülersoy ve Binnur Sokakta çalışma yürüttü.

İlçe genelinde belirlenen takvime göre yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.