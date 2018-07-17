Yaz Spor Okulları kapsamında Futbol, Basketbol, Voleybol ve Tekvando Yaz Okulları açan Odunpazarı Belediyesi, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimi için çalışmalarına devam ediyor. Spor yaz okulları ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Çocuklarımız aydınlık Türkiye’nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edecek” dedi. Sadece 2006-20011 doğumlu öğrencilerin katılabildiği Tekvando Yaz Okulu’nda 55 öğrenci bulunuyor. Çalışmalarını Mehmet Terzi Spor Salonu’nda yapan Tekvando Yaz Okulu’nda çalışmalar, diğer yaz okullarında da olduğu gibi 18 Ağustos 2018 Cumartesi Günü sona erecek.

“Çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz”

Türkiye’nin aydınlık geleceği çocuklar için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Biz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.’ sözünü benimsedik. Bu doğrultuda çocuklar için projeler hazırlayıp, çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımızın beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli. Çocuklarımız aydınlık Türkiye’nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi çalışmalarını bu bilinçle sürdürmeye devam edecek” dedi.