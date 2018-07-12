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12 Temmuz 2018 14:45

Odunpazarı Belediyesi voleybol yaz okuluna büyük ilgi

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi, tatil yaparken de kendilerini geliştirmesi ve spor yapması için açtığı Yaz Okulları çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi voleybol yaz okuluna büyük ilgi

12 Temmuz 2018 14:45


Yaz Spor Okulları kapsamında açılan Voleybol Yaz Okulu’na çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Sadece 2006-2009 doğumlu kız öğrencilerin katılabildiği Voleybol Yaz Okulu’nda 178 öğrenci bulunuyor. Çalışmalarını Mehmet Terzi Spor Salonu’nda yapan Voleybol Yaz Okulu’nda çalışmalar 18 Ağustos 2018 Cumartesi Günü sona erecek.



“Çocuklarımızın beden sağlığı da ruh sağlığı da bizim için önemli”


Voleybol Yaz Okulu’nda çocuklara sadece voleybol eğitimleri verilmediğini belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır” sözünü benimsediğini kaydetti. Bu doğrultuda çocuklar için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Başkan Kurt, “Çocuklarımızın beden sağlığı da ruh sağlığı da bizim için önemli. Çocuklarımız aydınlık Türkiye’nin teminatıdır. Odunpazarı Belediyesi bunu asla unutmayacak ve çalışmalarını bu bilinçle sürdürecek” dedi.




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