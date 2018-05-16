Odunpazarı Belediyesi’nden Akçakaya’ya yeni park

Akçakaya Parkı’nın açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Akçakaya Muhtarı Müslüm Aksaç ve çok sayıda Akçakayalı vatandaş katıldı. Çocuk oyun alanı, spor aletleri, oturma alanı bulunan parkın açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Bizim ana düşüncemiz; kadının ve erkeğin eşit olduğu demokratik bir sistemdir. Umarım bunu da Türkiye’deki eksikleri gidererek 25 Haziran günü gerçekleştireceğiz. Sizlerin buna destek vereceğini biliyorum, buna inanıyorum, ama şehirdeki komşularınızı da ikna etmeniz lazım. Bizim doğrularımız, onların yanlışları yüzünden heba olur. Onun için bunu ihmal etmeyelim. Yüzde 10 civarında sandığa gitmeyen oluyor. Onları uyaralım sandığa gitsinler" dedi.

"Umarım 25 Haziran’da da burada toplanıp, zaferimizi kutlarız"

Konuşmasında sık sık seçimlere vurgu yapan Başkan Kurt, "Biz seçilirken ‘Eskişehir’de mahallelerde ne varsa köylerde de o olacak’ dedik. Vişnelik’te ne varsa Akçakaya’da o olacak. Akarbaşı’nda ne varsa Kargın’da o olacak. Yıllardır ihmal edilen köyleri, biz sosyal demokrat belediyeler artık mahalle olarak elimize alıyoruz ve bu hale getiriyoruz. Akçakaya’nın biran önce düzelmesi gerekiyordu, muhtarla ve vatandaşlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda bu sene bütün eksiklikler tamamlandı. Artık bunları korumak sizin göreviniz, biz gelip tamirini, bakımını yaparız. Ama esas olan sizin bunu korumanız. Şöyle bir parkı belki kimse hayal etmiyordu, ama oldu. Odunpazarı Belediyesi’nin bunları yapmaya gücü var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan bütün arkadaşlarımı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Eskişehir’de farklı bir çığır açtılar. Odunpazarı’nda 400 bin metrekareden fazla orman yaptık. 10 yıl-20 yıl sonra gölgesi olan ormanlar olacak. Bunu yapan arkadaşlarımız için bu parkı yapmak zor olmadı. Ellerine sağlık, hayırlı uğurlu olsun. Umarım 25 Haziran’da da burada toplanıp, zaferimizi kutlarız” diye konuştu.

Muhtar Müslüm Aksaç yaptığı konuşmada Akçakaya’ya böyle bir park yapan Başkan Kurt’a teşekkür etti. Akçakaya Parkı’nı gezen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinleyen Başkan Kurt, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.