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25 Mayıs 2018 15:09

Odunpazarı Belediyesinden her gün farklı bir yere iftar yemeği

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren her akşam köy statüsünden mahalle statüsüne geçen bölgelerde iftar yemeği düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesinden her gün farklı bir yere iftar yemeği

25 Mayıs 2018 15:09


Odunpazarı Belediyesi tarafından her akşam farklı bölgelerde verilen iftar yemekleri, mahalle sakinlerini bir araya getiriyor. Odunpazarı Belediyesi, hazırlanan iftar programları kapsamında Karahüyük, Yörükkaracaören ve Yukarı Ilıca mahallelerinden sonra Yassıhöyük Mahallesi’nde iftar programı gerçekleştirdi. Düzenlenen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı.


Odunpazarı Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan iftar yemekleri, belediye personelleri tarafından mahalle sakinlerine ulaştırıldı. Ramazan coşkusunu birlikte yaşayan mahalle sakinleri, Ramazan’ın bolluk ve bereketini aynı sofra etrafında paylaştı. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, düzenlenen iftar programlarının Ramazan ayı boyunca ilçenin farklı noktalarında devam edeceğini belirtti.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.




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