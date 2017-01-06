Odunpazarı Belediyesi’nden kadın sağlığı eğitimi

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) ile birlikte “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, toplumsal süreçlere katılımı sınırlı, alt ve orta gelir seviyesinde, bilgiye ve hizmete ulaşma konusunda sorun yaşayan kadınların sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” gerçekleştirdi. Türkiye Aile Planlaması Vakfı (TAPV) işbirliği ile oluşturulan protokol kapsamında yürütülen eğitim programına 3 gruptan 35 kadın katıldı. Kapalı grup çalışmalarının yapıldığı eğitim programında, temizlik-beslenme, güvenli annelik, doğurganlığın düzenlenmesi, üreme sağlığını koruyucu davranışlar, iletişim ve cinsel sağlık, kadın hakları gibi konular üzerine eğitim verildi.

13 hafta boyunca devem eden eğitim programına katılan kadınlara katlım sertifikaları takdim edildi.