Odunpazarı Belediyesi'nden lületaşı harekâtı

Odunpazarı Belediyesi, ‘Deniz Köpüğü' sloganıyla Lületaşı Festivali düzenlemeye hazırlanıyor.

13 Eylül tarihinde başlayacak festival, 16 Eylül Pazar günü sona erecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, basın mensupları ile bir araya gelerek Lületaşı Festivali ile ilgili açıklama yaptı. Festival tanıtım toplantısına Başkan Kurt'un yanı sıra çeşitli oda ve dernek temsilcileri ile festivale katılacak sanatçılar katıldı. Festival tanıtım toplantısında konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği festivallere bugün bir yenisini eklediğini söyledi. Lületaşının Eskişehir için çok önemli bir maden olduğunun altını çizen Başkan Kurt, "Eskişehir için yüzyıllardır süregelen bir gelir kaynağı ve aynı zamanda belki de sadece Eskişehir'de çıkan bir madenimiz. Bundan yıllar önce Eskişehir'de lületaşı festivalleri yapılmış, hem de uluslar arası bir nitelikte gerçekleştirilmiş. Ne yazık ki daha sonraki yıllarda bu festival unutulmuş. Nedir, nedendir bunları bilmiyoruz ama ortaya da çıksın istiyoruz. Dünyada en önemli madenlerimizden birisi bor, Eskişehir'de Kırka'da yoğun biçimde çıkmakta. Bor üzerinde oynanan oyunlar, borun bu öneminin Türkiye ve Eskişehirliler tarafından bilinmesini engelliyor. Lületaşında da aynı oyunlar var mı? Lületaşı madenciliği ayrı lületaşının el sanatlarına dönüşmesi ayrı bir endüstri. Bu konuda da neler oluyor ve Eskişehir'de daha iyi neler yapılabilir, diye bu festivalde hem tartışacağız hem de örnekleri ortaya koyacağız" dedi.