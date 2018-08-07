Odunpazarı Belediyesi’nden ücretsiz spor alanları

Gençler ve çocuklar öncelikli olarak 7’den 70’e tüm Odunpazarlıların spor yapabilmeleri için çeşitli çalışmalara imza atan Odunpazarı Belediyesi, ücretsiz spor alanlarını hayata geçirdi. Gökmeydan Spor Kampusu, Şehit Jandarma Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı, ücretsiz halı saha Odunpazarın Belediyesi’nin vatandaşların ücretsiz spor yapabilmeleri için hayata geçirdiği hizmetlerin başında geliyor. Odunpazarı Belediyesi Yenikent Mahallesi’nde yer alan Şehit Jandarma Üst Çavuş Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı’nda bulunan mini golf alanı, basketbol sahası, tenis kortu, bacatopu alanı ve fitness aletleri ile vatandaşların ücretsiz spor yapmalarına imkan tanınıyor. Spor parkında yer alan tenis kortunda gençlere ücretsiz tenis dersleri de veren Odunpazarı Belediyesi, mini golf alanı ile de gençleri ve çocukları golf sporu ile tanıştırdı. Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan Spor Kampusu’nda yer alan tenis kortu; voleybol, basketbol ve futbol sahası; bacatopu ve fitness aletleri ile vatandaşlara ücretsiz spor yapma imkanı sağlayan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların spor salonlarına sıkışıp kalmaktan da kurtarıyor. Odunpazarı Belediye’nin futbolseverleri de unutmayarak 75. Yıl Mahallesi’nde yer alan halı saha da futbol severlere ücretsiz hizmet sunuyor. Hafta içi her gün hizmet veren ücretsiz halı sahadan yararlanmak isteyen vatandaşların, yoğunluk nedeniyle Selami Vardar Halk Merkezi’ne giderek randevu alması gerekiyor.

Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahallede yer alan Halk Merkezleri’nde bulunan spor salonlarında kadınların ve çocukların spor yapabilmesi ücretsiz eğitimler de düzenliyor. Step aerobikten, baleye kadar birçok alanda düzenlenen eğitimler, yaz aylarında parklara taşınıyor. Gruplar halinde Odunpazarı Bölgesinde bulan parklarda sabah saatlerinde spor yapan kadınlar, parklarda bulunan fitness aletlerini de kullanarak açık havada spor yapmanın tadını çıkarıyor.