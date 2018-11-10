Odunpazarı Belediyesi'nin “Atatürk'ü Anma Programı”

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla anıyor.

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) “Atatürk'ü Anma Programı”na, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı program, zaman zaman duygu dolu anlara ev sahipliği yaptı. 73 koristten oluşan Türk Müzik Topluluğu'nun sahne aldığı konserin şefliğini Ergün Elibaş yaptı. Atatürk'ün sevdiği 12 türkü ve şarkının söylendiği konser, duygu dolu anlara sahne oldu.

“DÜNYAYA BİR MUSTAFA KEMAL DAHA GELMEZ”

Anma Programında konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önünde saygı ile eğildiklerini kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmanın herkesin boynun borcu olduğunu söyledi. Türk halkının yaradılışına en uygun rejimin cumhuriyet olduğunu belirten Başkan Kurt, “Arkasından da demokrasi ve bunun son dönemde insan halkları ile bezenmiş, çağdaş uygarlık düzeyi geliyor. Bunları bize hedef olarak gösterebilen bir liderin kolay kolay bir daha dünya gelmeyeceğini hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Meşhur İngiliz Siyasetçi; Mustafa Kemal gibi bir adam yüz yılda bir gelir, o da Türkiye'ye denk geldi, biz bu yüz yılda eksik kaldık demiş. Daha sonra başka biri de demiş ki; Atatürk yüz yılda değil, bin yılda bir gelir, dolayısıyla dünyaya bir Mustafa Kemal daha gelmez. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, öngörüleri bize sonsuza kadar onunla birlikte yaşama şansı veriyor. ‘Benim söylediklerim bilim ile çelişiyor ise bilimi seçin' diyen bir liderin gerçekten bir daha dünyaya gelme şansı yoktur” dedi.

Kuvvet zehirlenmesinin ve iktidar sarhoşluğunun bütün insanları perişan ettiğine dikkat çeken Başkan Kazım Kurt, “Bugünlerde kendini bu ülkenin geleceği ile ilgili söz sahibi olarak görenlerin şatafatına, tantanasına baktığımız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün zarafeti, sağduyusu ve bilimsel duruşu gerçekten inanılmaz. 1919'dan 1923'e kadar geçen süreçte Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği yerleri haritada gözümün önüne getiriyorum, son model arabayla bile 4 yılda gidemezsiniz. O dönemin en kötü koşullarında hem o seyahatler yapılmış, hem savaşlar yapılmış hem devrimler yapılmış, hem de yepyeni bir ülke kurulmuş ve ciddi anlamda da bir hedef ortaya konulmuş. Atatürk'ün 1923'den 1938'e kadar ki dönemde kazma kürekle, el arabasıyla kazılarak, çalışarak yapılan demir yoluna 1938'den 2018'e kadar gelmiş geçmiş bütün iktidarların en son model iş makineleriyle dahi ulaşamadıklarını düşünürseniz, aradaki farkı görürsünüz” diye konuştu.

“BİRLİKTE ATATÜRK'Ü DAHA İLERİYE GÖTÜRECEK, BÜYÜTECEK HAMLELERİ YAPMALIYIZ”

Başkan Kurt, “Eskişehir'de pek çok sivil toplum örgütü ve belediyelerimiz, Atatürk'ü anma toplantıları yapıyor. 5 yıl önce şu salonda böyle bir toplantı yapabilir miydik, yapabildik mi, bunu iyi düşünmemiz lazım. Biz Odunpazarı Belediyesi olarak 3 gündür Halk Merkezlerimizde çocuklarımızla Atatürk'ü anma programları yapıyoruz. Bu etkinlikler bir hafta boyunca devam edecek. Bunun canlı tutulması için de sizlerle birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sizlerle birlikte olmadığımız sürece, bunların tehlikeye gireceğinin farkındayız. Siz de farkında olmalısınız” diyerek, Atatürk'ün 80 yıl önceki gibi, sağlam ve dimdik ayakta durması gerektiğinin altını çizdi. Atatürk'ün arkasından ağıt yakma devri bittiğini kaydeden Başkan Kurt, “O da bellidir; çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ve Türkiye'yi dünyada bu ailenin en önemli ülkesi haline getirmektir. Ben, Türkiye'de bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum” dedi.

“TÜRKİYE'DE TÜRKÜM DEMENİN KARDEŞLİK DEMEK OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Konuşmasında, Andımız tartışmalarına değinen Başkan Kazım Kurt, Türkiye'de Türküm demenin kardeşlik demek olduğunu inandığını kaydetti. Ne mutlu Türküm diyene sözünün ırkçı, şoven bir cümle olmadığını vurgulayan Başkan Kurt, “Deneyimlerden süzülmüş ve dünyanın bütün çağdaş ülkelerinde kabul görmüş bir anlayıştır. Çağdaş Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olmaktan hiç birimizin utanmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına da Türk denir. Dolayısıyla bu yaklaşımı sergilememiz, bu yaklaşımla demokratik bir tavır koymamız hepimizin yarınadır. Atatürk'ün önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.