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08 Eylül 2018 14:11

Odunpazarı Belediyesinin Yatırım Planı ve Performans Programı kabul edildi

Odunpazarı Belediye Meclisi 2018 yılı Eylül ayı olağan meclis toplantısı 17’nci birleşim 1’inci oturumu Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Odunpazarı Belediyesinin Yatırım Planı ve Performans Programı kabul edildi

08 Eylül 2018 14:11

Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yatırım Planı ve Performans Programı kabul edildi.


Gerçekleştirilen meclis toplantısında 10 adet gündem maddesi görüşüldü. Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı Yatırım Planı ve Performans Programı meclis toplantısında görüşülen önemli maddeler oldu. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinin 8’i oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 10’uncu maddesinde yer alan Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı Yatırım Planı ve 11’inci maddesinde yer alan Odunpazarı Belediyesinin 2019 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edildi.


Bir sonraki meclis toplantısının tarihi ise 2 Ekim Salı günü saat 17.30 olarak belirlendi.




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