Odunpazarı, Eskişehir’i tercih eden öğrencileri karşılıyor

Öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca yaşayacakları şehri ve ilçeyi tanıtmak için çalışmalarına başladı. Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne yerleşen öğrencileri Osmangazi Üniversitesi Tramvay Durağı’nda karşılıyor. Öğrencilere yardımcı olmak için iletişim Karavanını görevlendiren Odunpazarı Belediyesi, öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca yaşayacakları kenti, Odunpazarı ilçesini ve Odunpazarı Belediyesini anlatan bilgilerin olduğu broşürler dağıtıyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un öğrencilere başarılar dilemek için kaleme aldığı mektubu da öğrencilere ileten İletişim Karavanı, içinde öğrenciler için hazırlanmış broşür ve hediyelerinde yer aldığı paketleri dağıtıyor.

Öğrenciler için kaleme aldığı mektupta, öğrencilerin yaşadığı haklı gururu paylaşan Başkan Kurt, öğrencilere eğitim ve öğretim başarılar diledi. Başkan Kazım Kurt’un öğrencilere yazdığı mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Sevgili öğrenciler, üniversite eğitimi için Eskişehir’i tercih eden gençlerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyor ve şimdiden hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin en çağdaş şehirlerinden olan Eskişehir’de eğitim görmenin ayrıcalığını yaşayacak, memleketimizin sıcakkanlı insanları sayesinde yabancılık çekmeyecek, öğrencilerin her zaman daha da renkli hala getirdiği şehrimizde keyifli bir üniversite hayatı yaşayacaksınız. Bu şehirde; farklı şehirlerden, farklı kültürlerden hatta farklı ülkelerden birçok arkadaşınız olacak. Güzel üniversitelerimizde eğitim görürken şehrin her noktasında kampüste gibi hissedeceksiniz. Kültür - sanat faaliyetlerinin yoğun olduğu şehrimizde; ufkunuz genişleyecek, modern bir Avrupa kentinde yaşamanın güzelliğini tadacaksınız. İnanıyorum ki Eskişehir’de geçireceğiniz yıllar belki de hayatınızın en unutulmaz yılları olacak ve bazılarınız burada kalıp birer doktor, avukat, mühendis olarak yaşamını sürdürecek. Odunpazarı Belediyesi olarak bizler de Gençlik Merkezlerimiz, kütüphanelerimiz ve halk merkezlerimiz ile her zaman yanınızda olacağız. Tekrar Eskişehirimize hoş geldiniz diyor, eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Unutmayın, Gençlik Merkezlerimiz sizleri bekliyor olacak.”