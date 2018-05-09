Yoğun ilgi gören konsere, Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkez Müdürü Asım Elbinsoy, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Odunpazar Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘44’üncü sanat yılı’ nedeniyle Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde ve TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci’nin katılımı ile verdiği ‘Sezon Sonu’ Konseri, sanatseverlerin ve davetlilerin beğenisini topladı. Koro Şefi Ahmet Kızılok’un korodaki konseri çok güzel yönetmesi ve Türk Halk Müziği Korosu’ndaki sanatçıların güzel türküler söylemesi, izleyenler tarafından sevgi gösterisi ile alkışlandı. Nilüfer Öztürk’ün sunduğu Konser Programı, iki bölümde gerçekleştirildi. Birinci bölümde; Türk Halk Müziği Korosu, yurdun çeşitli yörelerinden birbirinden güzel türküler seslendirdi. İkinci bölümde ise; Eskişehir Türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi. TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçıları Altan Güvenç, Murat Vural ve Erdal Göçbak eşliğinde, TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Esra Er Ekinci, Eskişehir türkülerini ve yurdun çeşitli yörelerinden türküler söyledi.

Program sonunda; Eskişehir Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Odunpazarı İlçe Kaymakamı Cemal Şahin, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, konser programın da emeği geçenlere plaket ve çicek buketi takdim ettiler.