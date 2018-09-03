Odunpazarı, Lületaşı Festivali’ne hazırlanıyor

Odunpazarı Belediyesi, 13-16 Eylül’de Ulusal Lületaşı Festivali düzenleyecek.

Odunpazarı Belediyesi, Uluslararası Ahşap Heykel ve Cam Festivali ile Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın ardından Ulusal Lületaşı Festivali’ni düzenlemeye hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ulusal Lületaşı Festivali, 13 Eylül Perşembe günü başlayacak. Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleşecek olan Ulusal Lületaşı Festivali’ne yaklaşık 20 sanatçı katılacak. Panel ve workshop çalışmalarının yer alacağı Ulusal Lületaşı Festivali, 16 Eylül Pazar günü Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Lületaşı Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.

“Toprağın sanata dönüşmesine tanıklık edin”

Lületaşının yaklaşık beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehir’in beyaz altını lületaşının bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Kazım Kurt, “Lületaşı, değerli ustalarımızın elinde yüzyıllardır bir sanat eserine dönüşüyor. Bu teknik elden ele geçerek varlığını sürdürsün diye Odunpazarı Belediyesi olarak Lületaşı Festivali düzenliyoruz. Toprağın nasıl sanat eserine dönüştüğüne hep birlikte tanıklık edelim istiyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Lületaşı Festivali’ne davet ediyorum” dedi.