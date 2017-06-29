Odunpazarı sardunyalarla süslendi

Odunpazarı Belediyesi; gerçekleştirdiği park, bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla, Odunpazarı’nı süslenerek çiçek bahçesine dönüştürüyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere dağıtılan ve sokaklara yerleştirilen bin adet sardunya çiçeği sayesinde Odunpazarı çiçek açtı. Yerleştirilen sardunyalar, tarihi bölgeyi görsel açıdan rengârenk bir hale getirdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, ilçenin sürekli yeşil, canlı ve çiçekli kalmasını sağlamak amacıyla çiçek dikim ve peyzaj çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.