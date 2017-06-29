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29 Haziran 2017 16:08

Odunpazarı sardunyalarla süslendi

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir turizminin en önemli ziyaret noktalarından biri olan Tarihi Odunpazarı Bölgesi’ni sardunyalarla süsledi.

Odunpazarı sardunyalarla süslendi

29 Haziran 2017 16:08


Odunpazarı Belediyesi; gerçekleştirdiği park, bahçe ve peyzaj çalışmalarıyla, Odunpazarı’nı süslenerek çiçek bahçesine dönüştürüyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlere dağıtılan ve sokaklara yerleştirilen bin adet sardunya çiçeği sayesinde Odunpazarı çiçek açtı. Yerleştirilen sardunyalar, tarihi bölgeyi görsel açıdan rengârenk bir hale getirdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, ilçenin sürekli yeşil, canlı ve çiçekli kalmasını sağlamak amacıyla çiçek dikim ve peyzaj çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.




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