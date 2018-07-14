Odunpazarı Sokak Sinemasıyla şenlendi

Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Sokak Sineması Etkinliği Hamamyolu ve 75. Yıl Mahallesi’nin ardından Paşa Mahallesi’nde devam etti.

Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen, yüzlerce Eskişehirlinin katıldığı etkinlikte Aile Arasında filminin gösterimi yapıldı. Etkinlikte; Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın oynadığı Aile Arasında’nın gösterimi yapıldı. Patlamış mısır ve Gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.