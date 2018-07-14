Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 13:37

Odunpazarı Sokak Sinemasıyla şenlendi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Sokakta Hayat Var’ sloganı ile gerçekleştirilen Sokak Sineması Etkinliği, Odunpazarı Meydanı’nda yapılan film gösterimi ile devam etti.

Odunpazarı Sokak Sinemasıyla şenlendi

14 Temmuz 2018 13:37


Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan ve yaz akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Sokak Sineması Etkinliği Hamamyolu ve 75. Yıl Mahallesi’nin ardından Paşa Mahallesi’nde devam etti.


Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen, yüzlerce Eskişehirlinin katıldığı etkinlikte Aile Arasında filminin gösterimi yapıldı. Etkinlikte; Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan’ın yaptığı, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar’ın oynadığı Aile Arasında’nın gösterimi yapıldı. Patlamış mısır ve Gazoz ikramlarının olduğu sinema gösterimine vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç