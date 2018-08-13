Odunpazarı Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı sona erdi

düzenlenen Odunpazarı Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen sergiyle sona erdi.

Odunpazarı Belediyesinin ‘Şehrin Ateşi’ sloganıyla düzenlediği Odunpazarı 4. Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan birbirinden eşsiz sanat eserleri, Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye başlandı. Sergi açılışını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar birlikte yaptı. Eskişehirli sanatseverlerin de katıldığı sergi açılışında, Başkan Kurt bilim insanları ve sanatçılara katılım sertifikalarını takdim etti.

“Bir yılda 4 büyük festival”

Sergi açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 4.’sünü düzenledikleri seramik pişirim teknikleriyle ilgili çalıştayın sona erdiğini ifade etti. Sanatçılar tarafın yapılan eserlerin gerçekleştirilen sergide izlenebileceğini belirten Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi, kültür ve sanat alanından iddialı bir noktaya geldi. Bu iddiasını da sürdüreceğini buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda, kültür ve sanat alanında çok daha farklı işler gerçekleştiririz. Bu yıl festivallerimize bir de lüle taşını ekleyeceğiz. Bir yıl içinde periyodik aralıklarla 4 ayrı büyük festival gerçekleştireceğiz. Bu yıl ve geçen yıl seramik pişirimleri ile ilgili olarak çalıştayımıza Sorkun köyünü katmaya çalıştık. İyi ki de kattık. Serkan Hocamın, Sorkunluların sokağa attığı seramikleri ne hale getirdiğini biraz sonra göreceğiz. Köylüler de bunu gerçekten benimsedi ve beğendi. Pratik sanatla, bilimsel sanat buluştu. Bunu geliştirerek sürdüreceğiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Çalıştayımıza katılan sanatçılara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum ve onları her zaman beklediğimizi buradan tekrar söylemek istiyorum” dedi.

12 Eylül’e kadar açık olacak

Konuşmanın ardından serginin açılışına geçildi. Başkan Büyükerşen, Başkan Kurt ile bilim insanları ve sanatçılar açılış kurdelesini birlikte kesti. Bilim insanları ve sanatçılar tarafından yapılan eşsiz eserler, sergiyi gezen sanatseverlerden tam not aldı. Odunpazarı 4. Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda sanatçılar tarafından yapılan sanat eserlerini görmek isteyen vatandaşlar 12 Eylül 2018 Çarşamba Gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi’ni ziyaret edebilecek.