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Odunpazarı Voleybol Takımı evinde galip

Eskişehir’i Voleybol 2.

Eskişehir'i Voleybol 2. Ligi'nde temsil eden Odunpazarıspor, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.


Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde mücadele eden Odunpazarıspor Voleybol Takımı, ligin dördüncü maçında Karacabey Belediyespor Voleybol Takımını ağırladı. Anıl Düz Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Odunpazarıspor, rakibine 1 set verirken aldığı 3 setle karşılaşmadan 3 - 1 galip ayrıldı. 2. lige bu sene yükselmesine rağmen başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken takım, önümüzdeki hafta Aydın deplasmanında olacak.

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