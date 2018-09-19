Odunpazarı, yeni tiyatro oyuncularını bekliyor

'Sanat Odunpazarı'nda sloganını benimseyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarına devam ediyor.

Yıl boyunca tiyatro gösterileri düzenleyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, aynı zamanda tiyatro eğitimlerine devam ediyor. 2 yıllık eğitim programına başvurmak isteyen adaylar için ön kayıtlar başladı. 17 Ekim 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek ön kayıtlardan sonra özel yetenek sınavı yapılarak, 2018-2019 yılı eğitim dönemi öğrencilerini alınacak. 18-30 yaş aralığında adayların başvurabileceği kayıtlar, Türk Telekom Odunpazarı Belediyesi EK Hizmet Binası 7'nci Katta bulunan Tiyatro Müdürlüğü'nde yapılıyor.