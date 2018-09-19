Odunpazarı, yeni tiyatro oyuncularını bekliyor

’Sanat Odunpazarı’nda sloganını benimseyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarına devam ediyor.
'Sanat Odunpazarı'nda sloganını benimseyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarına devam ediyor.
Yıl boyunca tiyatro gösterileri düzenleyen Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, aynı zamanda tiyatro eğitimlerine devam ediyor. 2 yıllık eğitim programına başvurmak isteyen adaylar için ön kayıtlar başladı. 17 Ekim 2018 Perşembe gününe kadar devam edecek ön kayıtlardan sonra özel yetenek sınavı yapılarak, 2018-2019 yılı eğitim dönemi öğrencilerini alınacak. 18-30 yaş aralığında adayların başvurabileceği kayıtlar, Türk Telekom Odunpazarı Belediyesi EK Hizmet Binası 7'nci Katta bulunan Tiyatro Müdürlüğü'nde yapılıyor.