Odunpazarı yeşillenmeye devam ediyor

Odunpazarı Bölgesi’ne 900 bin metrekare yeşil alan kazandıran Odunpazarı Belediyesi, şimdilerde yeni bir park yapmanın heyecanını yaşıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Gökmeydan Mahallesi’ne bu yeni parkı yapmak için kolları sıvadı. Cumhuriyet Parkı adı verilen bu yeni park, 16 bin metrekare alana sahip olacak. Çalışmaları hızla devam eden Cumhuriyet Parkı’nda Cumhuriyet Heykeli, müzikli- animasyonlu gösteri havuzu, oyun alanları, spor alanı, koşu yolu, oturma alanları, amfi ve çay bahçesi yer alacak. Cumhuriyet Parkı ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Eskişehirlilere yeni bir park kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Eskişehir’in özellikle de Odunpazarı’nın parkları ve yeşil alanları ile ünlü bir çağdaş bir kent olmasını istediklerini belirten Kurt, “Odunpazarı Belediyesi’nde göreve geldiğimiz günden beri Odunpazarı Bölgesine 900 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın, Odunpazarı Bölgesi ağacın ve yeşilin verdiği o mutluluğu yaşasın diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Gökmeydan Mahallesi’ne Eskişehir’in en önemli ve anlamlı parklarından birini inşa ediyoruz. Adına da Cumhuriyet Parkı dediğimiz bu park, hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.