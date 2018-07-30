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30 Temmuz 2018 16:05

Odunpazarı’nda 140 noktaya giysi kumbarası yerleştirildi

Odunpazarı Belediyesi 140 noktaya kurduğu giysi kumbarasıyla kullanılmış tekstil ürünlerini toplayarak, bu ürünlerin geri dönüşümünü sağlamaya devam ediyor.

Odunpazarı’nda 140 noktaya giysi kumbarası yerleştirildi

30 Temmuz 2018 16:05


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan mahalle muhtarlıklarına ve Alaaddin Park gibi yoğun bölgeler başta olmak üzere toplamda 140 noktaya giysi kumbarası yerleştirdi. Kumbaralarda kullanılmış giysi, ayakkabı gibi ürünler toplanıyor. Toplanan bu tekstil ürünlerinin belirlenen noktalarda geri dönüşümünü sağlanıyor. Odunpazarı Belediyesinin geri dönüşüme önem verdiğini belirten yetkililer, daha önce de atık yağ, pil; kullanılmış jiletleri toplamak için de projeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı.




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