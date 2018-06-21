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21 Haziran 2018 15:25

Odunpazarı’nda asfalt ve tretuvar çalışması

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik ve Akarbaşı Mahallelerinde asfalt ve tretuvar çalışması gerçekleştirdi.

Odunpazarı’nda asfalt ve tretuvar çalışması

21 Haziran 2018 15:25


Vişnelik ve Karabaşı Mahallesi genelinde yapılan çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Vişnelik Mahallesi’nde 5, Akarbaşı Mahallesi’nde ise 4 sokakta çalışmalarına başladı. Vişnelik Mahallesi’nde Kuram, Şehit Yusuf Turgut, Gülaysa, Hansultan, Yörüksoy Sokakta, Akarbaşında ise Kutlucan, Arısoylar, Banu, Gülenay Sokakta ‘aşınma asfalt ile yol’ ve ‘baskılı asfalt ile tretuvar yapımı’ çalışmalarına devam eden ekipler, Vişnelik ve Akarbaşı Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar tamamlandığında Vişnelik ve Akarbaşı Mahallesi’ndeki üst yapı sorunlarının ortadan kalkacağını vurguladı.


Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, mahallelerinin alt yapı sorularını çözdüğü için Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti.




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