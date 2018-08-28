Odunpazarı’nda “Atatürk ile Bir Gün”

Türkiye’de bu kapsamda ilk kez kullanılan bir teknoloji ile ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatacak olan dev eseri törenle hizmete açtı.

Törende yaptığı konuşmada ‘Atatürk ile Bir Gün Galerisi’nin açılış tarihine dikkat çeken Odunpazarı Beldiye Başkanı Av. Kazım Kurt, “Bugün 27 Ağustos. 27 Ağustos 1920’de Kurban Bayramı’nın birinci günü de Atatürk, Batı Cephesi’ndeki ordulara moral olsun diye Eskişehir’e gelmiş. Eskişehir’e geldiği gün bu konakta kalmış” dedi. Yeşil Efendi’nin o dönemin Kuva-i Milliye hareketinin temsilcilerinden, Sivas Kongresi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk üyelerinden olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Yeşil Efendi’nin Eskişehir için önemli işler yapmış kişilerden birisi olduğunu vurguladı. Bu nedenle de Yeşil Efendi’ye sahip çıkarak unutulmaması gerektiğini belirten Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Özellikle de bugünlerde, 26 Ağustos 1071’den sonra sanki tarih yokmuş gibi davranmaya karşı, inadına bir Ulusal Kurtuluş Savaşı tarihinin olduğunu anlatabilmemiz lazım. 19 Mayıs 1919’da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı başarılı olmasaydı, bugün biz Malazgirt’i kutlama noktasında olmazdık. Malazgirt’i kutlayabiliyorsak, Osmanlı’yı anabiliyorsak, İstanbul’un fethini kutlayabiliyor isek bunların tamamını Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başarısına borçluyuz. O neden de Eskişehir’in 1920 ve 1922’deki durumunu anlatan somut bir eser bulmamız lazım. Bu galeri, o günleri Eskişehirlilere anlatacak. O günlerin hayalini kurduracak bir galeri olsun istiyoruz. Bu galeride ilk defa bir müzecilik çalışması yapan Umay Müzecilik, Rıdvan Hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugün belki hepinizin Atatürk ile bir anısı olacak. Belki Atatürk ile yan yana olmanın, Atatürkçü olmanın keyfini yaşayacaksınız. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum” dedi.

Konuşmaların ardından galerinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin akabinde açılışa katılanlar Atatürk ile Bir Gün Galerisi’ni gezdi. Atatürk ile Bir Gün Galerisi’ni gezmek isteyen vatandaşlar, her gün 10:00 -18:00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Galerinin açılışına CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çarkırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, CHP Odunpazarı İl Başkanı Akın Sallarel ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.