Odunpazarı’nda atölye kayıtları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi; enstrüman, müzik ve dans toplulukları atölyeleri açmaya hazırlanıyor. 7 Haziran Perşembe günü kayıtları başlayan atölyeler arasında gitar, bağlama, ney, ud, keman, ritim, halk dansları, modern dans, piyano, kaval, çello, klasik kemençe, mey, Türk Sanat Müziği Korosu ve Çocuk Korosu bulunuyor. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 17 Haziran Pazar gününe kadar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezine yapabilecek.

Atölyeler ilgili açıklama yapan yetkililer, enstrüman eğitimlerinin Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı 11 Halk Merkezi ile Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacağını belirtti. Başvuran kişilerinin yeterliliklerine ilişkin değerlendirmenin de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacağını duyuran yetkililer, müzik ve dans topluluklarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlara topluluklar ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında yönetmenler tarafından yapılacağını aktardı.