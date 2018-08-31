Odunpazarı’nda basketbol şöleni

Şubat ayında hayatını kaybeden Türkiye Basketbol Federasyonu Hakemi Nezihi Soydan anısına gerçekleştirilecek olan 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde Gökmeydan Spor Kampüsü’nde düzenlenecek. 5 Eylül Çarşamba Günü saat 19.00’da başlayacak Sokak Basketbolu Turnuvası, 6 Eylül Perşembe günü şampiyonun belli olması ile sona erecek. Son başvuru tarihi 3 Eylül Pazartesi günü olan turnuvanın başvuruları Mehmet Terzi Spor Salonu’na yapılırken, turnuvaya katılacak olan takımları sürpriz hediyelerin beklediği öğrenildi.

3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası’na başvuru yapmak isteyen vatandaşların, başvuru esnasında "Takım Adı - 3+1 Yedek Oyuncu isimleri ve telefon bilgileri"ni hazır bulundurması gerektiğinin altı çizildi.