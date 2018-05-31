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31 Mayıs 2018 15:21

Odunpazarı’nda Belediyesi’nden Çevre Parkı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Odunpazarı’nda Belediyesi’nden Çevre Parkı

31 Mayıs 2018 15:21

Kazım Kurt, Çevre Parkı’nın çalışmalarını Odunpazarı Kent Konseyi ve Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi’nden fikir alarak yürüttü.


Katılımcı Belediyecilik anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi, meslek odaları ve sendikalarla çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi son olarak 4 Haziran’da açılışını yapmaya hazırlandığı Çevre Parkı’nın yapımında katılımcı belediyecilik örneği gösterdi. Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu’nun fikirleri alınarak hazırlanan Çevre Parkı için Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi’nden de destek istendi. Çevre Çalışma Gurubu, Eskişehir EMO ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nden Onur Üçüz, Vadişehir Mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde bulunan 8 bin metrekare büyüklüğündeki Çevre Parkı’na giderek incelemelerde bulundu.



Çevre bilinci ile ilgili eğitimler verilecek


Geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çocuk oyun alanı, çiçeklikler, süs havuzu, heykel ve gölgelikleri inceleyen heyet, bu parkta toplumun farklı kesimlerine çevre bilinci ile ilgili eğitimler düzenleneceğini duyurdu. Çevre Parkı’nın katılımcı belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu belirten heyet üyeleri, çalışmalarını demokratik kitle örgütleri, sendika ve meslek odalarının fikirlerini alarak yürüten Kazım Kurt’a teşekkür etti.




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