Odunpazarı’nda çocuklar mini golfle tanıştı

Asb. Üçvş. Turgay Topsakaloğlu Spor Parkı’nda bulunan mini golf sahası çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Spora ve sporcuya her platformda destek veren Odunpazarı Belediyesi, gençlerin ve çocukların daha çok spor yapmalarına imkan sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda golfü, mini golf sahası ile gençlerle buluşturuyor. Çocuklar ve gençler ücretsiz olarak hizmet veren mini golf sahasında doyasıya spor yapma imkânı buluyor. Yaz tatillerini spor yaparak geçirdiklerini ifade eden çocuklar, golf sporunu çok sevdiklerini belirtti ve ayrıca Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.