Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:12

Odunpazarı’nda çöp kutuları çiçek açtı

Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan çöp kutuları adeta çiçek açtı.

Odunpazarı’nda çöp kutuları çiçek açtı

16 Haziran 2017 15:12


Odunpazarı Belediyesi ‘çevrenin önemine dikkat çekmek için’ çöp kutularına çiçek yerleştirdi. Rengarenk çiçeklerle süslenen çöp kutuları ise Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde farklı alanlara yerleştirildi. Odunpazarı Belediyesi tarafından çevre haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Figen Engin ve Olcay Çokar da katılırken, Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu da destek verdi. “Çevreni koru duyarsız kalma”, “Yeşil bir Odunpazarı için elele”, “Yeryüzü çöp kovası değildir”, “Temiz çevre sağlıklı yaşamdır”, “Çevre insanın evidir”, “Evler sizin sokaklar hepimizin”, “Çevreyi koru yaşamı koru” mesajlarının yer aldığı çöp kovalarına rengarenk çiçekler yerleştirildi. Daha sonra da bu çöp kovaları Tarihi Bölgede farklı bölgelere yerleştirildi. Çiçekli çöp kutuları büyük beğeni toplarken, tarihi bölgeye gelen turistler çiçekli çöp kutuları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    19°C
  • Pazartesi
    19°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:22
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!