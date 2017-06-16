Odunpazarı’nda çöp kutuları çiçek açtı

Odunpazarı Belediyesi ‘çevrenin önemine dikkat çekmek için’ çöp kutularına çiçek yerleştirdi. Rengarenk çiçeklerle süslenen çöp kutuları ise Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde farklı alanlara yerleştirildi. Odunpazarı Belediyesi tarafından çevre haftası nedeniyle gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Figen Engin ve Olcay Çokar da katılırken, Odunpazarı Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu da destek verdi. “Çevreni koru duyarsız kalma”, “Yeşil bir Odunpazarı için elele”, “Yeryüzü çöp kovası değildir”, “Temiz çevre sağlıklı yaşamdır”, “Çevre insanın evidir”, “Evler sizin sokaklar hepimizin”, “Çevreyi koru yaşamı koru” mesajlarının yer aldığı çöp kovalarına rengarenk çiçekler yerleştirildi. Daha sonra da bu çöp kovaları Tarihi Bölgede farklı bölgelere yerleştirildi. Çiçekli çöp kutuları büyük beğeni toplarken, tarihi bölgeye gelen turistler çiçekli çöp kutuları ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.