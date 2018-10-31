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Odunpazarı'nda damla kavşaklar

Odunpazarı Belediyesi, Sümer Mahallesi’nde cadde çıkışlarına damla kavşaklar yerleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde cadde çıkışlarına damla kavşaklar yerleştirdi.


Odunpazarı Belediyesi gerçekleştirdiği üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Sümer Mahallesi'nde bulunan sokak ve cadde kesişimlerine damla kavşak uygulaması gerçekleştirdi. Kaza riski bulunan ve araçların sıkıntı yaşadığı, Çamlık, Çuha, Çıralı, Evliyagil ve Darca sokaklarının kesişimine uygulanan damla kavşaklar vatandaşlardan tam not aldı. Yapılan damla kavşaklar sonrasında belirlenen sokaklarda kaza riski azaldığı gibi trafik de daha akıcı bir hale geldi.

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