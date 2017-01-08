Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 14:19

Odunpazarı’nda dijital takip dönemi

Odunpazarı’nda dijital takip dönemi

08 Ocak 2017 14:19

Odunpazarı Belediyesi yeni ve yenilikçi uygulamalarla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Odunpazarı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, kullandığı araç takip sistemiyle belediye bünyesinde bulunan araçları denetliyor.
Kullanılan sistemde Odunpazarı Belediyesi bünyesinde bulunan toplamda 155 araç ve iş makinesi “ulaşım.net” programıyla takip ediliyor. Araçların periyodik bakımları, egzoz muayeneleri, sigortaları program sayesinde tam zamanında yapılıyor.
Araç ve iş makinelerin bakımı, arıza tespiti ve onarımı araç takip entegreli olarak program sayesinde izlenebiliyor. Kullanılan program araçların km bilgisini otomatik olarak sisteme aktarıyor. Araçların km bakım zamanları geldiğinde sistem kullanıcı ve sürücüyü ikaz ediyor.
Kullanılan sistem sayesinde hangi aracın hangi arıza verdiği ve ne malzeme kullanıldığı, bakım zamanı otomatik olarak dijital bir şekilde depolanıyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç