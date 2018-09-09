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Odunpazarı’nda Fen İşleri hız kesmiyor


Odunpazarı Belediyesi merkez mahalleler ve kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gündoğdu Mahallesi’nde yol ve kilittaş çalışması yapıldı. Ekipler, Büyük Adalı, Haberci, Yalçınkaya Sokak ile 19 Mayıs Anadolu Lisesi etrafındaki sokaklarda çalışma yürüttü. İlçe genelinde belirlenen takvime göre yol yapım ve asfalt çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

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