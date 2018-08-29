Odunpazarı’nda geri dönüşüm atağı

Muhtarlıklara geri dönüşüm kutuları yerleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü atık aydınlatma materyallerini topluyor. Bunu muhtarlar arasında bir yarışmaya dönüştüren Odunpazarı Belediyesi, en çok aydınlatma materyali toplayan üç muhtarlığı ödüllendirecek. Tasarruflu ampuller, kompakt florasan lambalar ve cıva buharı içeriyor, kırıldığında ise açığa çıkan cıva çevre ve insan sağlığına zarar veriyor. Doğru toplandığında geri dönüşümü mümkün olan bu aydınlatma materyalleri için Odunpazarı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sıfır Atık, Aydınlatma Gereçleri İmalatçılar Derneği Ticari İşletmesi (AGİD) ile bir kampanya düzenledi. Gerçekleştirilen kampanya ile Odunpazarı Belediyesi, atık aydınlanma materyallerini toplayacak ve geri dönüşümü sağlayacağını belirtti. Odunpazarı bölgesinde yer alan muhtarlık binalarına konan geri dönüşüm kutularında kırılmamış haldeki aydınlatma materyallerini toplayacak olan Odunpazarı Belediyesi, muhtarlıklar arasında kıyasıya bir yarışma da başlattı. En çok aydınlatma materyalini toplayacak olan 3 muhtarlığın ödüllendirileceği bu yarışma, 3 Eylül Pazartesi Günü başlayacak ve 28 Şubat 2019 Perşembe Günü sona erecek.

Geri dönüşüm kutularının muhtarlıklara dağıtılmaya başlandığını belirten yetkililer, vatandaşları kendi ve çevre sağlığı için bozulan lambalarını muhtarlıklardaki atık kutularına getirerek geri dönüşümlerine destek vermeye davet etti.