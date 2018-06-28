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28 Haziran 2018 15:34

Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilaçlama ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyorHava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarına hız veren ekipler, daha sağlıklı, sineksiz ve rahat bir yaz geçirmek için ilçe genelinde larva ve uçkun mücadelesine devam ediyor.

Odunpazarı’nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

28 Haziran 2018 15:34

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ilaçlama ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor


Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarına hız veren ekipler, daha sağlıklı, sineksiz ve rahat bir yaz geçirmek için ilçe genelinde larva ve uçkun mücadelesine devam ediyor. Bir ziraat mühendisi, 11 biyosidal ürün uygulayıcısı, 5 araç ve modern uygulama teknikleriyle çalışmalarını yürüten ekipler, belirlenen program ile tüm mahallelerde düzenli ilaçlama çalışması yapıyor.



Sineklerin artmaması için belediyeden tavsiyeler


Yapılan çalışmalarda kullanılan ürünlerin Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar olduğunu belirten yetkililer, sıcaklığın arttığı bu günlerde sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi, aşırı sulamadan kaçınılması ve sokaktaki canlar için konulan su kaplarının günlük olarak sularının tazelenmesi gerektiğini kaydetti. İlaçlama çalışmalarının doğanın dengesini bozmayacak şekilde yapıldığına dikkat çeken yetkililer, ilçe merkezinde bulunan 42 mahalledeki ilaçlama çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de program dahilinde ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.




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