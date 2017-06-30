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30 Haziran 2017 16:07

Odunpazarı’nda işçinin başarılı çocuğuna ödül verildi

Odunpazarı Belediyesi’nin işçiler ile gerçekleştirdiği toplu iş sözleşmenin 55’inci maddesi gereği, personelin üniversitede başarılı olan çocuğuna ödül verildi.

Odunpazarı’nda işçinin başarılı çocuğuna ödül verildi

30 Haziran 2017 16:07


Odunpazarı Belediyesi ile işçiler arasında yapılan toplu iş sözleşmesinde yer alan 55’inci maddede personelin üniversiteden derece ile mezun olan çocuğuna ödül verilir hükmü bulunuyor. Bu kapsamda Odunpazarı Belediyesi’nde görev yapan Hayati Mercan’ın kızı Ebru Mercan’a Anadolu Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği Bölümünü birincilik ile bitirdiği için bin TL ödül verildi.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında gerçekleşen ödül törenine, Başkan Kurt’un yanı sıra, Mercan ailesi ve Belediye İş Sendikası Başkanı Güney Demirdaş ve yönetimi katıldı. Başkan Kurt, başarılı öğrenci Ebru Mercan’ı tebrik etti. Eğitime her zaman destek vereceklerini belirten Başkan Kurt, Ebru Mercan’ın ailesine de böyle başarılı bir öğrenci yetiştirdikleri için teşekkür etti.




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