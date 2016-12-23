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23 Aralık 2016 16:19

Odunpazarı’nda karla mücadelede başarılı sonuç

Odunpazarı’nda karla mücadelede başarılı sonuç

23 Aralık 2016 16:19

Kar yağışının başlaması ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatı için çalışmalarını hızlandırdı.
Hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte tuzlama çalışmaları yapan Odunpazarı Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor. Ekipler, kar yağışının ardından müdürlük bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale etti. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken kar ile oluşan buzlanma, ekiplerin çalışmaları sayesinden önlendi.
Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunları, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası’na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.



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