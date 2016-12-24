Odunpazarı’nda kartpostallık görüntüler

Odunpazarı ilçesinin tarihi zenginliklerle dolu olan Odunpazarı Bölgesi, dört mevsim güzelliği ile tüm hayranlıkları üzerine toplamaya devam ediyor.

Türk Sivil Mimarisinin en güzel örnekleri ile Türkiye’nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden olan Tarihi Odunpazarı Bölgesi, özellikle kış mevsiminde sunduğu doyumsuz güzelliklerle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Dört mevsim ayrı güzellikler taşıyan Tarihi Odunpazarı Bölgesinin kar altındaki hali kartpostallık görüntüler sunuyor. Kışın karlar altında kalan tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Odunpazarı Bölgesi, bu özelliği ile kış mevsiminde adından söz ettirmeye devam ediyor.