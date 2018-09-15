Odunpazarı'nda kış dolu dolu geçecek

Kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları ve bölge sınırlarında hizmete açılan 11 Halk Merkezi'nde 2018-2019 dönemi başlıyor. Odunpazarı Belediyesinin “Halk için Halk Merkezleri” sloganı ile çalışmalarını yürüttüğü Orhangazi, Emek, Vadişehir, Gökmeydan, Büyükdere, Prof. Dr. Orhan Oğuz, Sezai Aksoy, Aydın Arat, Hüsamettin Cindoruk, Karapınar, Selami Vardar Halk Merkezleri ve OMEK'te 2018-2019 güz dönemi atölye kayıtları 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Halk Merkezleri'nde açılan halk oyunları, kişisel gelişim, el sanatları, drama ve tiyatro, spor, yabancı dil ve çocuk atölyelerine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, 28 Eylül Cuma gününe kadar kayıt yaptırabilecekler. OMEK ve Halk Merkezlerinde açılacak atölyelerle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar (0 222) 240 08 85 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecek.