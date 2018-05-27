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27 Mayıs 2018 14:47

Odunpazarı’nda kreş öğrencileri kep attı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi yıl sonu etkinliği düzenlerken, 6 yaş grubu öğrenciler için de mezuniyet töreni yapıldı.

Odunpazarı’nda kreş öğrencileri kep attı

27 Mayıs 2018 14:47


Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde yapılan etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda veli katıldı. Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, sosyal devletin birinci görevinin çocuklara her ortamda ciddi ve bilimsel bir eğitim vermek olduğunu belirterek, “Bugün çocuklarımızın 1 yıl içinde yaptıklarını, öğrendiklerini, ürettiklerini hep birlikte izleyeceğiz. Çocuklar ve kadınlar mutlu olduğu zaman herkes mutlu olur. Odunpazarı Belediyesinin amacı bu. Keşke her mahallede kreş açabilsek. Aslında sosyal devletin birinci görevi çocukları iyi yetiştirmek, çocukların her ortamda ciddi ve bilimsel eğitim alabilmesini sağlamak. Ne yazık ki Türkiye’de bu iş olmuyor, gerçekleştirilemiyor. Sadece rant amacıyla, sadece para kazanmak amacıyla politikalar üretildiği zaman sosyal tarafımızı unutuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı, yaşlılarımızı, dezavantajlı gruplarımızı ihmal ediyoruz. Sosyal demokrat belediyeler bunun tersine adım atıyor. CHP’li bütün belediyelerde kreş var. Ancak maalesef bu kreşleri parasız yapmamıza mevzuat engel. Oysa bu en doğal insan hakkıdır. Çocuklarımızın parasız, bilimsel eğitim almasını sağlamak bizim en temel görevimiz. Umarım önümüzdeki günlerde bu işi gerçekleştirecek adımları atacağız” şeklinde konuştu.


Başkan Kurt’un konuşmasının ardından etkinlikte çeşitli dans gösterileri yapan, şarkılar söyleyen minikler izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşattı. Gösterilerin ardından da mezuniyet törenine geçildi. Mezun olan miniklere diplomaları Başkan Kurt tarafından verildi. Minikler, diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte 10. Yıl Marşı eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Çocukların neşesine etkinliğe katılan veliler de eşlik etti.




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