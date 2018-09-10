Odunpazarı'nda 'Lületaşı' heyecanı

Odunpazarı Belediyesi ‘Deniz Köpüğü' sloganıyla ‘Lületaşı Festivali' düzenliyor.

Odunpazarı Belediyesi, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Lületaşı'na sahip çıkmak için ‘Deniz Köpüğü' sloganı ile Lületaşı Festivali düzenliyor. 13-16 Eylül tarihleri arasında Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşecek Lületaşı Festivali'ne 17 sanatçı katılacak. Lületaşının ulusal ve uluslararası arenada bilinirliğini artırmayı hedefleyen festivalin birinci gününde Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) ‘Lületaşı Yaşamalı' konulu bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Sezgin Sönmez'in yapacağı Lületaşı Yaşamalı Paneline konuşmacı olarak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Ümit Yıldırım, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar ile lületaşı maden işçileri Süleyman Özsak ve Ümit Kara katılacak. Panelin ardından saat 18.00'de ise Odunpazarı Meydanı'nda Lületaşı Festivali'nin açılış töreni yapılacak.

Festivale katılan sanatçılar, çalışmalarına 14 Eylül Cuma günü başlayacak. Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşecek olan workshoplar 15 Eylül Cumartesi günü de devam edecek. Festival kapsamında sanatçı Ali Rıza Saltık, 14 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Odunpazarı Meydanı'nda konser verecek.

Öte yandan Lületaşı Festivali, 16 Eylül Pazar Günü saat 16.00'da Lületaşı Galerisi'nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.